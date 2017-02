Un quotidien algérien prend au sérieux un article satirique du Gorafi sur Marine Le Pen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Fillon aux frondeurs : "Vous m'aidez ou vous me compliquez la tâche ?"

Ligue des champions: sans capitaine, le PSG et Emery face au verdict du Barça

Le beau Danube bleu, 150 ans de valse et toujours en piste AFP

Cet article satirique fait écho à l'une des propositions de la campagne présidentielle de Donald Trump : la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique, financé par ce dernier, pour endiguer l'immigration clandestine.

Comme le rapporte le Huffington Post, le quotidien algérien El Hayat a publié mardi 14 février une photo de Marine Le Pen assortie de la phrase suivante : "Le Pen: Je vais construire un mur entre nous et l'Algérie, et cette dernière va le financer". Ces mots, qui n'ont jamais été prononcés par la présidente du Front national, proviennent d'un canular du site français Le Gorafi .

