Qui sont les personnalités TV les plus suivies sur Twitter ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Entretien téléphonique entre SM le Roi et le Président de la République Islamique de Mauritanie

Six attentats déjoués en deux ans, selon la police

Primaire de la gauche: plus de quatre Français sur dix intéressés

Pour ce qui est des émissions, c’est Cyril Hanouna là encore qui occupe la tête avec Mes 35 heures de Baba, qui surclasse les NRJ Music Awards et l’élection Miss France.

Arthur échoue au pied du podium, devant Mathieu Delormeau et Pierre Ménès.

En deuxième place, on retrouve Sébastien Cauet avec 2,8 millions de followers.

C’est même mieux qu’une confirmation, puisque Cyril Hanouna creuse l’écart avec ses poursuivants, avec un total de 4,25 millions de followers soit plus d’un million d’abonnés supplémentaires en 2016.

Une confirmation pour Cyril Hanouna. D’après le classement du Parisien, il est la personnalité du monde de la télévision la plus suivie sur Twitter. Cela le consolera peut –être de sa dégringolade dans le classement des personnalités TV les plus aimées des Français.

