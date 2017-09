Quatre ans de prison requis contre le rappeur Rohff

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Rugby Championship: les All Blacks pour conclure en Argentine

En savoir plus

Le procureur a estimé que Rohff avait "prémédité" cette expédition punitive. De plus, la vidéosurveillance "permet de prendre la mesure de cette ultra-violence", l'une des victimes étant "laissée quasiment pour morte", a-t-il ajouté.

"Des coups de pied et des coups de poing", a-t-il précisé. "J'ai cédé à la colère", a-t-il expliqué, tentant de justifier l'agression par les échanges venimeux qu'il entretenait avec Booba sur les réseaux sociaux.

Après la diffusion des bandes de vidéosurveillance dans la salle d'audience, Rohff a tenté de faire profil bas et a finis par admettre une partie des faits qui lui sont reprochés.

Rohff est jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour une violente agression. Le 21 avril 2014, il était entré, accompagné de plusieurs hommes, dans une boutique de la marque de vêtements fondée par son rival Booba, à Paris. Le groupe avait alors roué de coups un jeune vendeur, en l'abandonnant dans un état critique, assommé un autre employé à l'aide d'une caisse enregistreuse et détérioré la boutique.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres