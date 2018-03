Quand Rihanna fait chuter Snapchat... et la fortune de son CEO

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le CEO de Snap, Evan Spiegel, aurait d'ailleurs perdu en deux jours la somme colossale de 150 millions de dollars, et ce malgré des excuses officielles. Heureusement pour lui, sa fortune est encore estimée à 3,8 milliards de dollars selon Forbes.

J’aimerais me dire que c’est de l’ignorance, mais je sais que tu n’es pas aussi stupide. Tu as dépensé de l’argent pour créer quelque chose qui allait faire honte à toutes les victimes de violence domestique […] Honte à toi. Jette toutes tes excuses à la poubelle". Une contre-attaque avec des effets… dévastateurs.

Jeudi matin dernier, la chanteuse barbadienne avait ouvertement critiqué Snapchat. En cause, une publicité mise en ligne par le réseau qui ironisait sur les violences conjugales pour promouvoir son nouveau jeu en ligne. Le réseau social demandait à ses utilisateurs : "Préférez-vous donne une gifle à Rihanna ou un coup de poing à Chris Brown ?". Pour rappel, ce dernier, ancien compagnon de la chanteuse, l'aurait frappé il y a quelques années alors qu'ils étaient en couple.

