Quand le Qatar engloutit le chocolat belge

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Afrique du Sud: des Springboks plus verts

Fichage ethnique: Létang, ex-responsable du PSG, se dit "profondément choqué et blessé"

Budget italien: la tension monte entre Rome et Bruxelles, le FMI inquiet

Des parents d'une élue LREM condamnés à Tours pour l'avoir enlevée et séquestrée La famille de cette conseillère départementale avait vainement tenté de la marier au fils d'un notable algérien.

En savoir plus

La perte de Galler pour la Belgique constitue un choc pour la Belgique. Le journal Le Soir consacre d'ailleurs ses deux pages d'ouverture de mercredi soir à cette affaire. Les nouveaux propriétaires ont déclaré qu'ils désiraient conserver l'identité belge de Galler et que le chocolat continuerait à être fabriqué dans le pays. Pas sûr que ça suffise à rassurer les Belges qui peuvent toujours se rassurer sur un point: le Qatar ne rachètera probablement pas leur bière.

En 2006, deux membres de la famille Al-Thani entrent dans le capital de l'entreprise à hauteur de 33% et investissent. En 2011, ils en deviennent actionnaires majoritaires. En 2018, Jean Galler cherche à racheter les parts qataries mais reçoit un refus de son actionnaire majoritaire et se retrouve contraint à vendre ses 25% de parts restantes.

Elle produit des tablettes de chocolat, des pralines, des macarons... Et les vend dans de nombreux pays, dont bien sûr le Qatar.

Fondée en 1976 par Jean Galler, l'entreprise est devenue l'un des principaux producteurs de chocolat de Belgique, deuxième plus gros exportateur de chocolat au monde derrière l'Allemagne.

La famille Al-Thani domine déjà le Qatar depuis plus de 150 ans. Elle possède désormais également à 100% le fabricant de chocolat belge Galler. La famille princière en était actionnaire majoritaire depuis 2011.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres