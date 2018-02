Quand Kylie Jenner fait perdre 1,3 milliard de dollars à Snapchat avec un simple tweet

La société mère de Snapchat, Snap Inc, a perdu jeudi 1,3 milliard de dollars (soit 1,05 milliard d’euros) cette semaine. En cause, un simple tweet de la star de la téléréalité Kylie Jenner. « Est-ce que quelqu’un d’autre n’ouvre plus Snapchat ? Ou c’est juste moi... euh, c’est tellement triste », a tweeté la demi-sœur de Kim Kardashian. Même si la star, suivie par plus de 24,5 millions d’abonnés sur son compte Twitter, a voulu se rattraper dans un second tweet, le mal était fait. « Je t’aime toujours snap ...

mon premier amour », a-t-elle écrit. Mais il était déjà trop tard, les actions de Snap Inc. ont chuté de plus de 6%, ce qui représente une perte d’environ 1,3 milliard de dollars en valeur boursière.