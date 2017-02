Le prochain iPhone pourrait permettre de faire des selfies en 3D…

Les nouveautés des prochains iPhones sont toujours source de rumeurs en tout genre, que ce soit sur la performance des entrailles ou des choix, parfois controversés des différents ports comme celui de l'audio. Mais cette fois, c'est une petite révolution qu'Apple semble proposer pour la version 2017, c’est-à-dire, pour les 10 ans du smartphone. À en croire le site 9 to 5 Mac, la firme à la pomme prévoit d'équiper son prochain smartphone d'une caméra capable de scanner les visages et de réaliser des portraits en 3D.

Selon le Washington Post, Apple n'a pas confirmé la nouvelle.

Pourtant l'entreprise est bien en pointe pour ce type de nouveautés qui ouvre la porte à de nombreuses applications de réalité augmentée. Problème, la technologie n'est pas encore au point. On se souvient qu'en 2015, un tel programme avait identifié comme un gorille, l'image d'une personne noire. Cette nouvelle technologie ouvre aussi la porte à d'autres dérives et provoquent les inquiétudes pour le respect de la vie privée. Avec un tel programme, Apple pourra se retrouver avec des données d'une précision incroyable sur ses utilisateurs et toutes les personnes prises en photo avec des iPhones.