Les Princes Harry et William apparaîtront dans le prochain "Star Wars"

Les Princes Harry et William joueront dans le prochain "Star Wars". Une apparition furtive qui devrait plaire aux fans de la famille royale. Selon le Hollywood Reporter, ils enfileront les costumes de stormtroopers. Une information déjà confirmée par l’acteur John Boyega. Le Hollywood Reporter précise que les deux princes seront présents dans une même scène se déroulant dans un ascenseur. Ils auront la garde de Finn, le personnage interprété par John Boyega.

Tom Hardy présent dans le film

Les membres de la famille royale ne sont pas les seules "guest-stars" de cette scène. D'après le site spécialisé, deux autres stormtroopers seront incarnés par l’acteur britannique Tom Hardy, célèbre pour ses rôles dans "Inception" ou "The Dark Knight Rises", et l’ancien chanteur du groupe Take That Gary Barlow !

"C’était une super expérience", a déclaré John Boyega.