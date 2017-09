La présidente de France Télévisions tacle Cyril Hanouna et Vincent Bolloré

Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, ne prend pas de pincettes lorsqu'elle parle de Cyril Hanouna. Même si elle trouve "dingue" sa capacité à être proche de son public, elle affirme qu'il ne pourrait jamais être sur France Télévisions : "on ne veut pas de sa vulgarité, de chroniqueurs maltraités, de blagues homophobes ou sexistes". "Tout cela est impossible pour le service public", ajoute-t-elle.

Quant au Canal+ en général, elle avoue pleurer devant les programmes de la chaîne. Selon, Delphine Ernotte, la stratégie de Vincent Bolloré est incompréhensible. In fine, elle n'hésite pas à se moquer ouvertement de lui : "Cela fait trois fois qu’il me traîne au tribunal à cause d’un numéro de Complément d’enquête. On avait évoqué ses affaires en Afrique. Aïe, il n’avait pas aimé ! (…) il nous réclame 50 millions d’euros pour… pff… je ne sais plus quel motif, c’est délirant de toute façon. (..) Tout ça, c’est juste un moyen de nous mettre la pression.

Il ne veut plus que l’on fasse de reportages sur lui."