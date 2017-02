Pourquoi les marques d’affection entre Kate Middleton et le prince William se font rares ?

Le 29 avril 2011, Kate Middleton et le prince William se mariaient et s'embrassèrent devant la foule venue les féliciter. Cependant, depuis ce jour, alors que leurs apparitions en public se multiplient, ils ne se donnent pas de bisou ou ne se tiennent pas la main. Ils s'aiment, c'est sûr. Les regards complices et les sourires ne trompent pas. Mais pourquoi donc cette absence de marques d'affection entre le duc et la duchesse. Ce n’est ni une décision de la reine Elisabeth II, ni protocolaire. Selon le magazine Hello, le couple préfère tout simplement rester professionnel.

"Le duc et la duchesse sont toujours vus ensemble sur des photos prises pendant les engagements officiels, donc ils sont au travail et il serait peu professionnel de se tenir la main. Ils doivent également serrer la main à un grand nombre de personnes, donc outre le fait qu’ils soient en train de travailler, ce ne serait pas très pratique!", explique Emily Nash, correspondante pour la famille royale du magazine Hello. "Nous savons qu'ils sont très affectueux et que cela arrive parfois pendant des moments plus légers, lors d'événements sportifs ou similaires, mais vous ne vous attendez pas à ce qu'ils mettent en spectacle lors de situations plus formelles", rassure-t-elle ceux qui auraient des doutes sur leurs sentiments du couple.

Prochainement, le duc et la duchesse de Cambridge se rendront, pour leur première visite officielle, en France ! Ils viendront passer un week-end à Paris...pour assister à un match de rugby !