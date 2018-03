Pour la première fois en France, le burger détrône le jambon-beurre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Il réunit "quatre produits que l'on consomme énormément en France : le pain, la viande, le fromage et la frite" constate Bernard Boutboul, directeur du cabinet Gira Conseil. Quant au jambon beurre, il perd des parts de marché et se trouve "attaqué par les pains qui ne sont pas de la baguette tels que le pain de mie, le pain polaire, aux céréales des bagels, mais aussi le pain fait avec de la pâte à choux".

Est-ce le signe d’une américanisation des mœurs toujours aussi galopante ? D’après un bilan publié mardi 20 mars par le cabinet Gira Conseil, les ventes de burger dépassent pour la première fois en France les ventes du traditionnel jambon-beurre. L’an passé, les deux plats étaient encore au coude-à-coude, mais plus cette année. De quoi déprimer certains puristes...

