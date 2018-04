Pour la première fois depuis 35 ans, les Saoudiens vont pouvoir aller au cinéma

Jusqu'ici, pour aller au cinéma, il fallait traverser la frontière. Depuis 35 ans, pas un seul film n'avait été projeté en Arabie Saoudite, mais c'est désormais terminé. Un partenariat entre le géant américain AMC et le royaume wahhabite a aboutit, et le cinéma va pouvoir faire son grand retour dans la monarchie. Cette mesure était pourtant contre-indiquée par les autorités religieuses, mais il semble que l'avènement de Mohammed Ben Salman, qui prône de nombreuses réformes sociales, ait permis de passer outre les barrières culturelles du royaume ultra-conservateur.

On peut aussi voir dans cette mesure le signe du rapprochement certain opéré entre MBS et les Etats-Unis de Donald Trump.

Le premier film diffusé sera Black Panther, le succès planétaire de Marvel, et la première séance se tiendra dans l'unique cinéma actuel, celui de la capitale, Riyad. D'autres cinémas pourraient voir le jour très prochainement. On parle de 40 cinémas, répartis dans les 15 plus grandes villes du pays.