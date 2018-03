Pour la ministre de la Culture, Bertrand Cantat "a le droit de vivre sa vie"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un pont piétionnier s'effondre sur une autoroute à six voies à Miami (télévision)

Un pont piétionnier s'effondre et fait plusieurs morts à Miami

21h04 Europa League: Marseille bat Bilbao et se qualifie pour les quarts de finale AFP

En savoir plus

Depuis plusieurs jours, un dossier déchaîne les passions : le retour sur scène de Bertrand Cantat, ancien chanteur de Noir Désir, condamné à huit ans de prison pour coups mortels sur l’actrice Marie Trintignant. Lundi, il a renoncé aux festivals de cet été face à la pression de collectifs féministes et aux annulations de certains de ses concerts.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres