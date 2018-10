Les polices d'écritures difficiles à déchiffrer aideraient à booster votre mémoire

Clairement, cette police d'écriture ne fera pas l'unanimité chez les graphistes et les artistes. Mais ce n'était pas le cœur de cible des chercheurs de l'Institut royal de technologie de Melbourne. Des chercheurs de l'université australienne ont mis au point une police d'écriture nommée "Sans Foretica". Et, clairement, elle est difficile à déchiffrer et nous ne vous la recommandons pas pour taper vos mails professionnels (ou alors vous êtes très audacieux).

Cette police repose sur un principe simple que l'on pourrait appeler la "difficulté désirable". L'économiste Jo Peryman explique ce principe au site web Quartz : "C'est quand une difficulté est ajoutée au processus d'apprentissage ayant pour but de renforcer la concentration, ce qui résulte à une meilleure mémorisation (de ce que l'on apprend)".

Le site web explique que les chercheurs ont testé la typographie auprès de 400 étudiants et, surprise, 57% d'entre-eux ont mémorisé le texte écrit en Sans Foretica contre 50% le même texte écrit en Arial.

Cette police, en impliquant plus les étudiants dans le processus d'apprentissage pourrait alors bien avoir une utilité, à condition que vous éprouviez le désir de vous en servir. Nous déconseillons tout de même de vous lancer dans cette aventure à quelques semaines de vos examens.