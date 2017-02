Un poisson rouge a été opéré d'une tumeur

Un Britannique a payé 200 livres sterling (230 euros) pour faire opérer son poisson rouge – prénommé Bob -considéré comme un membre de la famille. Une tumeur s'est formée sur une de ses nageoires, ses chances de survie paraissaient maigres. Les vétérinaires ont tenté le tout pour le tout: mission réussie !

Elderly goldfish goes under the (tiny) knife to have tumour removed https://t.co/OOpWC1mVRv ^Metro pic.twitter.com/9ZA81pM0L5 — News, Views, People. (@NVPeople) 8 février 2017

"Nous avons auparavant fait des opérations sur des poissons rouges, mais celui-ci était le plus âgé de tous [20 ans NDRL].

Ses maîtres sont maintenant très heureux, le poisson étant plus âgés que leurs enfants", raconte la vétérinaire Faye Bethell à itv.com. L'opération a duré 30 minutes.

