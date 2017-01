Le plus vieux gorille en captivité est décédé à l'âge de 60 ans

Le zoo de Columbus dans l'Ohio (États-Unis) est en deuil ce mardi 17 janvier. Colo, le plus vieux gorille du monde et le premier né en captivité, est mort dans son sommeil un mois après avoir fêté ses 60 ans.

With a heavy heart we report that #ColoGorilla passed away in her sleep. She recently celebrated her 60th birthday. https://t.co/bkHnyLRZv2 pic.twitter.com/DA3ehFdAlV

— Columbus Zoo (@ColumbusZoo) 17 janvier 2017