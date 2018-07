La plus longue éclipse lunaire du siècle sera visible vendredi 27 juillet

Avis aux amateurs d'astronomie : vendredi 27 juillet au soir, vous aurez l'occasion d'assister à la plus longue éclipse lunaire du siècle. Ce jour-là, la Terre commencera à passer entre le Soleil et notre satellite naturel à 21h29, et jusqu'à 00h19.

L'éclipse totale durera 1h43, avec un pic vers 22h20. Cette durée exceptionnelle s'explique par l'importante distance entre la Lune et la Terre au moment du phénomène : plus les deux corps célestes sont éloignés, plus le satellite met de temps à sortir de la zone d'ombre de notre planète.

Contrairement à l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire est visible sans danger à l'œil nu. Elle sera observable partout en France métropolitaine si le ciel est dégagé.