Des pirates volent un film inédit de Disney et demandent une énorme rançon

Disney dans la tourmente. Lundi, le patron de la société Bob Iger a admis que des pirates informatiques avaient réussi à voler un film inédit. Selon The Hollywood Reporter, les hackers demanderaient "une énorme rançon" en bitcoin, la monnaie virtuelle qui garantit un anonymat total. Si Disney ne se montre pas coopératif, les pirates ont menacé de montrer d’abord cinq minutes du film volé, puis vingt minutes. Bob Iger a toutefois indiqué que son entreprise ne se plierait pas au chantage.

L’identité du film en question n’a toutefois pas été dévoilée. D’après le site internet spécialisé Deadline, le long métrage volé serait le nouveau volet de la saga des "Pirates des Caraïbes, La vengeance de Salazar", qui doit sortir sur grand écran le 26 mai.

Mais d’autres sources évoquent plutôt "Cars 3".

Ce piratage intervient après une récente attaque informatique dont a été victime Netflix. De manière similaire, des pirates avaient diffusé 10 épisodes de la série Orange is the New Black avant sa diffusion officielle par le service de streaming américain.