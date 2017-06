Patrick Baud, fondateur de la chaîne "Axolot" sur Youtube explose son objectif de crowdfunding

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Il explique que "Pour essayer d’en produire d’avantage, j’ai rencontré plusieurs "décideurs", notamment des chaînes de télé qui étaient intéressées par le concept. Mais ça n’a jamais abouti, parce qu’on me demandait de faire des compromis marketing qui ne m'intéressaient pas".

A quoi serviront les fonds récoltés plus précisément ? Les connaisseurs savent que la chaîne se décompose en trois catégories. Tout d'abord les "Axolot", "consacrés aux curiosités du monde en général". Puis, les "Axoportraits" où l'ancien homme de radio "parle de personnes méconnues avec des vies incroyables". Enfin, et c'est pour cette dernière catégorie que le crowdfunding a été lancé, les "Étranges Escales" où le "youtuber" fait découvrir aux internautes les "bizarreries des villes du monde" en se rendant sur place.

Visiblement très touché, Patrick Baud a tenu a remercier dans un long message diffusé sur Facebook ses soutiens. " Normalement, les sources d'étonnement, c'est mon truc, mais là, c'est vous qui me sidérez. Je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point je suis touché par votre soutien, et votre confiance. Vous êtes une communauté incroyable. Que vous ayez participé à la campagne, ou simplement partagé le lien, merci. Infiniment", a-t-il déclaré.

Ce vendredi, à l'heure où ces lignes sont écrites, le compteur a encore augmenté et plafonne à 83 000 euros, soit 277% de l'objectif de base et il reste 43 jours avant la fin de la récolte de fonds.

