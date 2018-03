Pamela Anderson fait des révélations sur les orgies du manoir Playboy

Difficile de démêler le vrai du faux dans les légendes autour du manoir Playboy. Le légendaire fondateur Hugh Hefner, décédé l'an passé, aura probablement emporté nombre de secrets dans la tombe. Mais Pamela Anderson se souvient de quelques anecdotes. Celle qui s'est désormais engagée dans la lutte pour le bien être des espèces animales a posé un bon nombre de fois pour le magazine masculin. Dans une interview pour la télévision américaine, dont The Sun a pu se procurer quelques extraits, elle a raconté sa première nuit passé au manoir des "bunnies".

"Tout le monde était nu dans la grotte.

Les filles étaient en bas, et elles sont toutes montées à l'étage. Je les ai suivies en haut. Je me suis dit, "Qu'est-ce qui se passe ici? ". Pamela Anderson a alors réalisé qu'elles étaient... au beau milieu d'une orgie. "Sept filles, chacune leur tour avec Hef. Je me tenais au bord du lit, puis je me suis aperçue qu'ils me regardaient. Je me suis dit : 'Ce n'est pas un film, tu dois partir'"

L'ancienne actrice d'Alerte à Malibu affirme cependant n'avoir jamais été exploitée par Hugh Hefner: "C'était un vrai gentleman, il était charmant. Il aimait les femmes et les émancipait d'une certaine façon".