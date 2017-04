ONPC : quand Thierry Ardisson annonce à Sonia Mabrouk qu'elle va remplacer Vanessa Burggraf

Depuis août 2016, Vanessa Burggraf est associée à Yann Moix pour former le duo de polémistes de l'émission On n'est pas couché. Toutefois, ses prestations n'auraient pas complètement convaincu les producteurs de l'émission, qui lui chercheraient déjà un remplaçant…ou plutôt une remplaçante. Car les rumeurs vont bon train. Il y a peu, c'est Apolline de Malherbe qui était pressenti pour remplacer la journaliste.

Mais samedi, le toujours très bien informé Thierry Ardisson a dévoilé un autre nom... devant la principale intéressée. Invitée samedi dans Salut les Terriens! dans le cadre de la promotion de son livre Le monde ne tourne pas rond, ma petite-fille (aux Editions Flammarion), Sonia Mabrouk a affiché sa surprise lorsque l'animateur de Canal + a évoqué son nom pour ce poste très convoité.

"Je ne le savais pas", a répondu la journaliste, qui anime On va plus loin sur Public Sénat. "Moi je vous le dis. Préparez-vous. Ça vous branche?", interroge alors Thierry Ardisson. "Je ne suis pas trop dans la culture du clash et de la confrontation. Ce n’est pas ma marque", a alors expliqué la journaliste. "Vous refuseriez On n’est pas couché?". Réponse de Sonia Mabrouk : "On ne me l’a pas proposé Thierry". "Moi je vous le dis qu’ils vont vous le proposer", a lancé l'animateur de la chaîne cryptée.