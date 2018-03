ONPC : Christine Angot a quitté le plateau après son clash avec Dupont-Moretti

C'est décidemment une saison agitée pour Christine Angot. Chargée, depuis septembre dernier de remplacer Valérie Burggraf, l'écrivaine a de nouveau quitté le plateau de "On n'est pas couché", samedi dernier. Après un clash tendu avec l'avocat Eric Dupont-Moretti, elle a préféré sortir, affirme l'animateur Benjamin Castalidi, dans "Touche pas à mon poste". "Il y a eu une coupe énorme, c'est que Christine Angot a une fois de plus quitté le plateau, prétextant de devoir aller aux toilettes et surtout elle a demandé à aller voir la productrice Catherine Barma parce qu'à mon avis elle avait passé un tel mauvais moment qu'elle a été voir comment on pouvait l'améliorer" explique-t-il.

Une version en partie confirmée par Franck Dubosc, présent sur le plateau de Laurent Ruquier. "Je l'ai vue sortir et d'ailleurs Eric Dupont-Moretti est sorti un peu après. Je ne pense pas qu'ils se soient parlé" a-t-il souligné. C'est la seconde fois que Christine Angot décide de quitter le plateau de ONPC. En septembre, elle avait décidé de sortir après une altercation avec Sandrine Rousseau au sujet des femmes victimes de violences sexuelles. Là encore, le passage avait été coupé au montage.