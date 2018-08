Les obsèques d'Aretha Franklin auront lieu le 31 août

Alors que ses fans pleurent toujours la mort de la Reine de la soul, on en sait un peu plus sur les funérailles d'Aretha Franklin. Elles seront célébrées le 31 août dans sa ville de Détroit, dans un temple protestant, en présence de la famille et de ses proches, a annoncé sa famille à plusieurs médias américains. Le lieu peut accueillir jusqu’à 4.000 personnes mais les invités devraient être triés sur le volet, avec des célébrités du monde de la musique ou d’autres personnalités, comme l’ancien président Barack Obama.

Le public pourra lui rendre hommage pendant deux jours, avant la célébration, a précisé la famille. Les 28 et 29 août, sa dépouille devrait être exposée au public de 9 heures à 21 heures au Musée Charles Wright, dédié à l’histoire des noirs américains, a confirmé à l’AFP son agente de longue date, Gwendolyn Quinn.

Connue pour avoir une des plus grandes voies de l'histoire de la musique contemporaine, la chanteuse des tubes planétaires que furent "Respect", "A Natural Woman" ou "Think" s'en est allée jeudi 16 août à l'âge de 76 ans. Elle est décédée dans sa maison de Detroit, dans laquelle elle était soignée depuis quelques mois après une baisse de santé importante. La diva ne pesait plus que 38 kilos est était vraiment diminuée. Elle est morte entourée de sa famille et de ses amis.

Elle s'était retiré de la vie publique depuis un certain nombre d'années. On l'avait revue en 2009, quand elle avait accepté d'interpréter "My Country 'Tis of Thee" lors de la célébration d'intronisation de Barack Obama.