Nutella, Kellogg’s ou Pepsi : ces marques qui refusent de dire d'où provient leur huile de palme

Des multinationales voudraient-elles garder certaines pratiques sous silence ? C'est ce que soupçonne Greenpeace quid énonce le manque de transparence de plusieurs entreprises. En janvier, l'ONG a demandé à 16 marques de révéler les détails sur leurs approvisionnements en huile de palme. Huit ont répondu (Greenpeace décerne d'ailleurs des bons points à Nestlé et Unilever). L'autre moitié n'a pas souhaité donner suite. Parmi ces entreprises qui souhaitent garder le silence, on retrouve des poids lourds : Ferrero, Hershey, Kellogg’s, Kraft Heinz, Johnson&Johnson, PepsiCo, PZ Cussons et Smucker’s.

Greenpeace reproche à ces grandes marques de ne pas respecter leurs promesses de lutter contre la déforestation. La culture de l'huile de palme - présente dans de nombreux produits, des biscuits aux cosmétiques en passant par le biocarburants – a en effet des conséquences dévastatrices. Des espèces comme le tigre de Sumatra et l’orang-outan de Bornéo sont directement menacées par la destruction des forêts pour cette culture.