Nicolas Mathieu décroche le Goncourt pour "Leurs enfants après eux" et Valérie Manteau obtient le Renaudot pour "Le Sillon"

Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018 pour «Leurs enfants après eux » @ActesSud au 4ème tour par 6 voix devant Paul Greveillac pour « Maîtres et esclaves » @Gallimard , 4 voix. Toutes nos félicitations 👏👏👏

Valérie Manteau a égamenet reçu ce mercredi le prix Renaudot pour son livre Le Sillon, publié aux éditions Le Tripode. Cet ouvrage retrace la vie du journaliste Hrant Dink, assasiné en 2007 à Istanbul. Valérie Manteau a reçu le très prestigieux prix au coeur du restaurant Drouant. Elle ne faisait pas partie de la liste des nominés et a donc provoqué une véritable surprise.

Le roman de Nicolas Mathieu avait été mis en lumière par la rédaction de Culture-Tops . Il retrace les découvertes d'une bande d'adolescents. Ils vivent dans une cité sidérurgique délaissée dans l'Est de la France. Nicolas Mathieu fait le portrait d'une France en crise.

Ce roman d'apprentissage sur l'adolescence sur fond de fresque sociale et politique vient donc d'être couronné du plus prestigieux des prix littéraires.

