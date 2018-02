Nice : un homme déclare s'être fait attaquer par un monstre marin

A-t-il abusé du pastis du père Forini, ou bien a-t-il vraiment rencontré le Kraken ? Quoi qu'il en soit, c'est une histoire étonnante que rapporte ce weekend le journal Nice Matin.

Le quotidien local a recueilli le témoignage d'un retraité niçois de 74 ans, qui se baigne quotidiennement. Mercredi, il assure qu'alors qu'il nageais " à 50 mètres du bord, au niveau de Magnan", quelque chose lui a touché la jambe. "Au début je me suis dit que c’était une méduse", raconte le nageur, mais lorsque l'animal marin est remonté à la surface, "c’était comme un monstre! J’avais jamais vu un engin pareil! Ocre, velu, ça faisait au moins six ou sept kilos, un mètre d’envergure avec des tentacules d’un mètre d’envergure et une grosse tête!".

L'homme, qui connait bien la faune, est formel : "ce n’était pas un poulpe, c’était monstrueux".

La rencontre aurait pu mal tourner lorsque la bête lui a attrapé la jambe. "C’était vraiment intelligent de sa part. La force qu’il avait, c’était impressionnant: ça tirait! Je lui ai mis un coup de poing et j’ai foncé, foncé, foncé!" Il dit avoir été poursuivi par le spécimen, jusqu'à ce qu'il ait pied.

Interrogé par le journal, Paolo Guidetti, directeur du laboratoire Ecomers, explique que "ça pourrait être l’attaque d’un calamar. Il est arrivé qu’ils attaquent des plongeurs, mais à ma connaissance, jamais en Méditerranée."