Natacha Polony nommée directrice de la rédaction de "Marianne"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Thibaut Pinot à l'AFP: "L'arc-en-ciel, plus fort qu'un maillot jaune"

Deschamps et Zidane finalistes pour le trophée Fifa d'entraîneur

Football : Eding FC et Lion blessé en finale de la coupe du Cameroun

La rentrée médiatique se poursuit en ces tous premiers jours du mois de septembre. Après les grilles de rentrée déployées à la télévision et à la radio, un important changement vient d'être dévoilé dans la presse écrite. Natacha Polony a été nommée ce lundi matin directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne. La journaliste du Figaro, qui était également présente sur le plateau de La République LCI aux côtés de Roselyne Bachelot et de Julien Arnaud, succède donc à Renaud Dély à la tête de la rédaction du journal.

