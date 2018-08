La Nasa confirme la présence de glace à la surface de la Lune

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Avec suffisamment de glace à la surface, sur quelques millimètres, l'eau pourrait peut-être devenir une ressource pour les futures expéditions d'exploration ou de séjour sur la Lune, potentiellement plus facile d'accès que l'eau détectée sous la surface lunaire", affirme la Nasa.

Plus précisément, la glace est située aux pôles nord et sud de la Lune, dans des cratères où les rayons du soleil ne pénètrent pas. À ces endroits, la température est toujours inférieure à -150°C.

L'observation a été publiée en détail dans la revue scientifique américaine PNAS, et succède elle-même à d'autres travaux sur la présence d'eau sur ce satellite naturel.

L'information confirmée par la NASA, mardi 21 août, ajoute du crédit à la possibilité d'une colonisation de la Lune : cette dernière présenterait de la glace en surface, et non pas seulement en sous-sol, tel que confirmé par la NASA.

