Mort de Dolores O'Riordan, la chanteuse du groupe "The Cranberries"

La chanteuse irlandaise, Dolores O'Riordan, leader du groupe de rock "The Cranberries" est décédée "soudainement" à Londres, annonce son agent Lindsey Holmes Publicity dans un communiqué. "Les membres de sa famille sont dévastés par cette nouvelle et demandent qu'on respecte leur vie privée", a-t-elle écrit, sans détailler les raisons de ce décès brutal, à 46 ans. Dolores O'Riordan se trouvait à Londres "pour une courte session d’enregistrement."

Née à Ballybricken, en Irlande, la chanteuse avait rencontré un immense succès dans les années 1990 avec son groupe "The Cranberries". Ses titres "Ode to My Family" et surtout "Zombie" font partie des singles les plus vendus en Europe et dans le monde.