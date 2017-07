Mort de Claude Rich : l'acteur est décédé à l'âge de 88 ans

Il restait l'une des figures les plus emblématiques du cinéma français. L'acteur Claude Rich est décédé hier soir, à l'âge de 88 ans, des suites d'une longue maladie à son domicile en région parisienne. C'est sa fille, Delphine Rich, qui l'a annoncé ce vendredi à l'Agence France-Presse.

La carrière du natif de Strasbourg était riche d'une cinquantaine de pièces et près de 80 films. Parmi les plus populaire figurent notamment les "Tontons flingueurs", "Paris brûle-t-il ?", "Je t'aime, je t'aime", "Le Crabe-tambour", "Le Souper", "La Bûche". Plus récemment, il avait joué le rôle de Panoramix dans "Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre". L'adaptation, en 1993, cinématographique du film "Le Souper", où il joue le rôle de Talleyrand, lui permettra d'être couronné d'un César du Meilleur acteur.

En 2002, i est également récompensé par un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

"Dernièrement, il avait toutefois fait plus parler de lui pour ses idées politiques, et notamment sa lettre de soutien total au pape Benoît XVI" rappelle RTL.