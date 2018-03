"#DeleteFacebook" : Elon Musk supprime les pages Facebook de Tesla et de SpaceX

Note pour plus tard : ne pas lancer de défi à Elon Musk. Le fondateur et patron de SpaceX et de Tesla a fait effacer vendredi les pages Facebook de ces deux entreprises. Il faut dire que ledit Facebook est dans la tourmente, accusé de ne pas avoir su protéger correctement les données confidentielles de millions d'utilisateurs. Ces dernières ont notamment été utilisées par la firme privée britannique, Cambridge Analytica, suscitant une immense polémique.

Mais la façon de faire d'Elon Musk est pour le moins cocasse. Il y a quelques jours, Brian Acton (cocréateur de WhatsApp, racheté par Facebook) envoie un tweet au milliardaire d'origine sud-africaine.

"Il est temps. #supprimezFacebook" lui écrit-il. Elon Musk lui répond alors : "C'est quoi, Facebook?".

Un autre usager de Twitter prend alors la relève et lance au grand patron: "Supprime la page Facebook de SPace X si tu es un homme". Ce à quoi le fondateur du constructeur de fusée réplique "je n'avais pas réalisé qu'elle existait. Je vais le faire".

It is time. #deletefacebook — Brian Acton (@brianacton) 20 mars 2018

Et il a tenu parole. Ce vendredi, plusieurs internautes ont remarqué que les pages de Space X et de Tesla ont disparu. Les deux pages avaient plus de 2,5 millions de fans chacune.