Meilleur joueur de l'année FIFA : l'absence de Griezmann jugée incompréhensible par Simeone

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Deux instituteurs pour six niveaux à Tiboultédouo

La très attendue loi Alimentation et Agriculture revient mercredi à l'Assemblée

Propos racistes d'un candidat: la N-VA se dit choquée et prend ses distances

En savoir plus

Le prix sera remis le 24 septembre, prochain à Monaco. Trois joueurs sont en lice : Cristiano Ronaldo (Juventus de Turin), Mohamed Salah (Liverpool FC) et enfin le croate Luka Modric (Real Madrid).

Plus de doute, il n'y aura aucun joueur français en lice pour le titre de meilleur joueur de l'année FIFA. Beaucoup espéraient voir Antoine Giezmann, sacré meilleur joueur de la finale de Coupe du monde, nommé mais le verdict est tombé : ce ne sera pas cette année.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres