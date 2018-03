Mehdi Meklat va sortir un livre dans lequel il s'expliquera sur ses tweets haineux

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Dans un livre dont il termine l'écriture ces jours-ci, il devrait revenir "sur son histoire familiale particulière, évoquer le compagnonnage parfois ambigu du Bondy Blog avec de grands médias en général classés à gauche" écrit le magazine. Et donc forcément sur la polémique des tweets haineux.

A Télérama , il avait indiqué : "Marcelin Deschamps, c’était une part d’ombre, un personnage honteux, horrible. En même temps, il était ma part de liberté". Mais comme le note L'Express, les explications n'ont guère convaincu. Et "beaucoup ont plutôt vu dans cette schizophrénie revendiquée une forme de duplicité".

Devant la polémique et l'indignation de plusieurs personnalités, Mehdi Meklat s'était défendu en invoquant un "double maléfique" et "un personnage de fiction".

Petit rappel des faits : sous le pseudonyme Marcelin Deschamps, il avait publié il y a plusieurs années de nombreux messages injurieux, antisémites, racistes et homophobes. Ces tweets avaient été exhumés par des internautes en février de l'an passé.

