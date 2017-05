Meghan Markle invitée au mariage de Pippa Middeleton

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Premier entretien téléphonique entre Poutine et Macron

En savoir plus

Pippa, la sœur de Kate Middeleton avait pourtant indiqué sur son faire-part que les "non-mariés" ne seront pas invités à son mariage, qui aura lieu le 20 mai prochain. Une stratégie pour, probablement, éviter que quelqu'un lui vole la vedette. Et ce quelqu'un aurait pu être la belle Meghan Markle, la fiancée du Prince Harry. Selon le Mirror, la star de la série Suits a atterri mardi 16 mai à l'aéroport d'Heathrow depuis le Canada où le tournage de la série se poursuit. Elle a directement pris la direction du Kensington Palace.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres