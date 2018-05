Marvel dévoile ses premiers super-héros chinois

Le gargantuesque marché chinois n’intéresse pas que les mastodontes de l’automobile ou des nouvelles technologies. L’industrie cultuelle souhaite, elle aussi, avoir sa part du gâteau. Une tendance symbolisée par les nouveaux supers héros développés pour les Comics Marvel qui seront ... chinois ! Deux nouvelles séries co-signées par l’éditeur américain et Netease, poids lourds chinois des jeux online, sont donc consacrées à des personnages originaires du pays asiatique. Les albums sont disponibles sur le site de Netease depuis le 9 mai, mais il vous faudra savoir – pour le moment en tous cas - lire le mandarin.

Le premier volet, "Les guerriers des trois Empereurs", est consacré à Lin Lie, un jeune-homme qui découvre une épée ancienne et puissante qui lui permettra de combattre une entité qui projette de détruire l'humanité. De son côté, "Cyclone" mettra à l’honneur une superhéroïne, Lei Ling, capable de contrôler les courants aériens, et qui se trouve être architecte le jour et justicière la nuit. Le Huffington Post précise que d’autres superhéros originaire de Chine avaient déjà été imaginés par Marvel. Mais Lei Ling et Lin Lie seraient les premiers à ne pas être de simples "faire-valoir narratif".