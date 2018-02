La mannequin Emily Ratajkowski s'est mariée avec le producteur Sebastian Bear-McClard

C'est ce qu'on appelle aller vite : après quelques semaines de relation, la mannequin américaine Emily Ratajkowski et le producteur Sebastian Bear-McClard se sont marié dans un tribunal de New York, ce vendredi 23 février.

Sur Instagram, le réseau social dont elle est l'une des utilisatrices les plus populaires avec 16,6 millions d'abonnés, la mannequin a publié une photo du couple avec deux emojis d'alliances.

Une annonce double : en plus d'annoncer son union avec Sebastian Bear-McClard, ce message permet à la jeune femme de 26 ans d'acter sa séparation (sauf ménage à trois, mais cela ne nous regarde pas) avec son petit ami de longue date, le producteur de musique Jeff Magid.

Les deux jeunes mariés ont été vus pour la première fois ensemble le 14 février dernier, lors de la Saint-Valentin. C'est à ce moment-là que les tabloïds ont annoncé qu'Emily Ratajkowsk ne vivait plus avec Jeff Magid depuis quelques semaines.

Peu connu, Sebastian Bear-McClard est acteur et producteur de films. Il a récemment produit "Good Time", thriller dans lequel joue Robert Pattinson sélectionné au Festival de Cannes 2017, et "Mad Love in New York" (2014) présenté à la Mostra de Venise.