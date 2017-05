Les loups poursuivent leur implantation en France

Le loup est de retour depuis 1992 et semble se plaire en France. Malgré les tensions entre les partisans à sa réintroduction et les opposants qui craignent pour leur bétail, la communité de loups est en augmentations dans l'hexagone. Ils étaient 292 l'an dernier, ils sont désormais 360, répartis en 42 meutes contre 35 auparavant.

Les chiffres étaient attendus car ils stagnaient depuis deux ans, laissant craindre que les abattages autorisés pouvaient provoquer un nouveau déclin de l'espèce, disparue au début du 20ème siècle avant son retour naturel via l'Italie. Face à la gronde des éleveurs, le gouvernement autorise pourtant davantage de "prélèvements." Le plafond est fixé à 38 abattages par an, 37 ont déjà été tués, laissant craindre aux défenseurs du loup de nouvelles dérogations. D'autant plus que ces opérations ne permettent pas de réduire le nombre de bétail tué.

"Les tirs de prélèvement sont inutiles tels qu’ils sont réalisés actuellement, souvent loin des troupeaux attaqués," explique au Monde Madline Reynaud, directrice de l’Association pour la protection des animaux sauvages. "Ils ne servent qu’à calmer les éleveurs, mais ne permettront pas une vraie cohabitation."