Licenciement de Tex : les Prud'hommes confirment sa faute grave

Viré par France 2 après une blague sexiste, Tex a attaqué la chaîne et la société de production des Z'amours aux prud'hommes, réclamant 1,2 million d'euros pour rupture abusive de contrat.

Il contestait avoir commis une faute grave quand, le 30 novembre dernier, il avait lancé une blague douteuse sur le plateau de C8. "Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien ! On vient déjà de lui expliquer deux fois !"

Selon une information de L'Express confirmée par son avocat Jérémie Assous, les Prud'hommes ont confirmé la faute grave ayant entraîné la rupture de son contrat avec Sony Pictures et l'ont débouté de sa demande de 1,2 million d'euros d'indemnités.