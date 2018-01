Levée de boucliers contre les tulipes de Jeff Koons

La sculpture s'appelle "Le bouquet de tulipes". Elle représente une main qui tient une demi-douzaine de ces fleurs de couleurs vives. Selon ses opposants, elle serait en cours de montage en Allemagne.

Si ce cadeau fait scandale c'est qu'il a été pensé par l'artiste en hommage aux victimes des attentats de Paris. Le bouquet pourrait être installé devant le Musée d'Art moderne et le Palais de Tokyo dans le XVIe arrondissement de Paris. Ce qui pose problème aux signataires de la tribune qui ne voient pas le lien entre ce lieu et les évènements du 13 novembre, de plus la nature et colorée de la statue jurerait avec son environnement. Le gigantisme de l'installation pose également problème (plus de 12 mètres de haut et 8 de large).

Tous trouvent la démarche "choquante".

Le bouquet avait déjà provoqué un certain émoi lorsque l'artiste avait annoncé son don, en novembre 2016, à cause de son coût. Le montant est estimé à 3 millions d'euros. A l'époque la maire de Paris avait justifié ce cadeau, affirmant qu'il témoignait de "l'attachement irrévocable entre notre capital et les États-Unis".