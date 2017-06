Législatives : un candidat rappe son programme

En Corrèze, le programme de Jean-Marc Comas, adjoint à la culture à la mairie de Brive et candidat "en homme libre" aux législatives, n'est pas passé inaperçu. Ce médecin endocrinologue de 53 ans a décidé de le rapper ! Diffusé sur les réseaux sociaux, son titre intitulé "Rap so die", a été vu plus de 150 000 fois, rapporte Le Parisien. "Les candidats sans étiquette comme moi sont rarement mis en lumière. On s'intéresse toujours aux partis formatés. C'était pour moi l'occasion de m'adresser aux jeunes", a-t-il expliqué au quotidien.

Candidat sur la 2e circonscription, il a écrit un programme 100 % corrézien pour dénoncer à sa manière les "racailles", mais "pas celles dont parlait Sarkozy". Il vise plutôt "les costumes-cravates qui se fondent dans notre quotidien" et tacle également les "politicards qui changent de costards comme on prend BlaBlaCar". "L'espoir de ma campagne dans les belles personnes et gravir les montagnes pour que victoire sonne. Libérer la parole de tous ceux qu'on méprise, pointer la parabole pour sortie de la crise", rappe-t-il encore.