Laetitia Casta et Louis Garrel se sont mariés en Corse

Laetitia Casta, 39 ans, et Louis Garrel, 34 ans, se sont montrés très discrets sur leur relation, qui dure depuis maintenant deux ans.

"Après les échanges de voeux à la mairie, les amoureux et leurs invités se sont rendus sur l'îlot de Spano, qui fait seulement 23 hectares de superficie. Au programme? "Poisson grillé", "bougies" et une grande fête au bord de l'eau, qui aura duré toute la nuit", peut-on lire sur site de L'Express.

Selon les indiscrétions du magazine people "Voici", Louis Garrel et Laetitia Casta se sont mariés le samedi 10 juin. La cérémonie s'est déroulée en Haute-Corse, à Lumio, non-loin du site touristique de l'île Rousse, où Laetitia Casta, originaire de l'île de Beauté, y possède une propriété.

