Lady Gaga s'excuse pour avoir parlé du "suicide" de Zombie Boy, l'artiste Rick Genest

Lady Gaga avait annoncé ces derniers jours et avec une très vive émotion le "suicide de [son] ami Rick Genest". La chanteuse a été contrainte de revenir sur sa déclaration.

L'artiste a tenu à publier un message d'excuses sur Twitter en hommage à Rick Genest, connu sous le surnom de Zombie Boy à cause de ses tatouages sur la quasi totalité du corps :

"Par respect pour la famille de Rick et pour son héritage, je m'excuse si j'ai parlé trop vite, il n'y avait aucun témoin pour soutenir ma conclusion sur la cause de sa mort (..) L’art que nous avions produit ensemble était sacré pour moi et j’étais sous le coup de l’émotion.

C’était un artiste incroyable et son art et son cœur resteront avec nous. Repose en paix, belle âme".

Lady Gaga et Rick Genest avaient collaboré ensemble sur le clip Born This Way.

Selon des informations de TMZ et de 20 Minutes, Rick Genest serait tombé d'un balcon juste après avoir annoncé à sa petite amie qu'il sortait fumer une cigarette. Son manager, Karim Leduc, a tenu à préciser que Rick Genest était dans un bon état d'esprit ces derniers mois. Il travaillait sur un nouveau clip musical et sur un recueil de poèmes.

Le jeune mannequin et artiste est décédé le mercredi 1er août à Montréal. La thèse du suicide a été réfutée par sa famille et ses proches. Il serait vraissemblablement tombé du balcon de son appartement situé au 4ème étage alors qu'il effectuait une pause cigarette. Après s'être appuyé sur la rambarde, il aurait malheureusement basculé dans le vide.

Rick Genest a multiplié les projets artistiques au cinéma, dans la musique et au cinéma. Il a également été mannequin. Il allait avoir 33 ans.

Out of respect for Rick's family, Rick & his legacy I apologize if I spoke too soon as there was no witnesses or evidence to support any conclusion for the cause of his death. I in no way meant to draw an unjust conclusion My deepest condolences to his entire family and friends. pic.twitter.com/CJ9AdOJ22j

— Lady Gaga (@ladygaga) 4 août 2018