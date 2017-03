Koh Lanta : une boîte de préservatifs par équipe

Derrière les images de rivalité et de faim tenace, il semble y avoir aussi quelques petits rapprochements entre les candidats dans Koh Lanta. Du moins, ils sont équipés pour faire face à cette attirance soudaine. "Une boîte de préservatifs" est donnée aux aventuriers, a assuré l'animateur du jeu dans l'émission C à vous, sur France 5. "Je pense que c'est une boîte de dix par équipe. Donc dans l'absolu, quand il y a six personnes dans une équipe, certains peuvent en utiliser deux."

Pour autant, pas sûr qu'ils aient été beaucoup utilisés. "Est-ce que vous vous imaginez affamés et sales? Est-ce que vous pensez que votre libido serait à ce moment-là au max ? Franchement, la libido des candidats est très faible.

Ça n'empêche qu'il y a de temps en temps quelques rapprochements..." assure-t-il.