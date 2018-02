Le kava, ce breuvage anti-stress hyper tendance à New York

Pour éviter d'être has been à New York, ne dites plus à vos collègues "on va prendre un petit café à la machine?" mais bien "on se fait un kava?". Kava, késako ? Le Piper methysticum de son nom savant est une plante qui nous vient du Pacifique. Dans plusieurs îles comme les Fidji ou Hawaï, des breuvages - où sont mélangées des poudres de cette racine - sont bus depuis des siècles. Le kava est notamment apprécié pour ses effets anxiolytiques et relaxants.

Peu à peu, le kava a fait son chemin jusqu'en Floride. Il a ensuite débarqué timidement dans les grandes métropoles américaines.

En 2015, le premier bar kava a ouvert ses portes à New York. Pas un immense succès au début, mais désormais il serait devenu "trendy". La tendance actuelle pro-kava serait une des conséquences de la nouvelle cooitude new-yorkaise : moins de nuits de saoulerie dans les bars mais plus de consommation saine.

Dans la ville qui ne dort jamais, au milieu de la cacophonie et des embouteillages, les jeunes actifs de la Grande Pomme souhaiteraient un shoot de "zenitude". Ce ne sera pas pour tour de suite en France, où le kava est interdit (en dehors de la Nouvelle-Calédonie) sauf sous forme homéopathique.