Kate Middleton devrait accoucher sous peu de son troisième enfant

La famille royale britannique devrait bientôt s'élargir. Après George, 4 ans, et Charlotte, 2 ans, Kate Middleton devrait accoucher d'un nouvel enfant à la mi-avril, indique Gala ce lundi 9 avril. Tous les yeux sont maintenant rivés vers l'hôpital St-Mary à Paddington, où la duchesse de Cambridge mettra au monde son troisième enfant princier.

Comme en attestent plusieurs médias britanniques, l'arrivée du royal baby semble imminente : des barrières ont été mises en place devant l'hôpital et les places de parking ont été délimitées pour ne pas obstruer l'entrée de l'établissement. "Pas besoin de paniquer pour le moment", assure de son côté la journaliste du Daily Mail Rebecca English. Il n'empêche que le stress commence à monter chez les journalistes, qui attendent que le prince Harry et son épouse se présentent enfin sur le perron de l'hôpital.

Si on ignore toujours le sexe du bébé, les parieurs pressentent les prénoms d'Alice, Victoria ou Alexandra si c'est une fille, et ceux d'Arthur, Henry et Frederik si c'est un petit garçon. Des pronostics qui s'étaient révélés concluants lors des naissances de George et Charlotte, respectivement premier et deuxième choix des parieurs.