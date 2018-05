Kanye West au cœur d’une vive polémique sur l’esclavage lors d’une interview à TMZ

Kanye West est dans la tourmente suite à de nouvelles déclarations dans le cadre d’un entretien vidéo avec le média people TMZ. L’artiste de Chicago est sous le feu des critiques depuis son soutien et ses déclarations dithyrambiques envers Donald Trump.

Le chanteur Kanye West est au cœur d’une très vive polémique après avoir qualifié l’esclavage de « choix » lors de cet entretien à TMZ. Le mari de Kim Kardashian a fait une sortie invraisemblable même si le pays est connu pour son droit à la liberté d’expression.

« On entend parler de l’esclavage qui a duré 400 ans.

Pendant 400 ans ? Ca ressemble à un choix. Nous sommes dans une prison mentale. J’aime le mot prison parce que esclaves est trop lié aux Noirs ».

Sa déclaration choc a provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Kanye West a donc décidé de réagir à son tour sur Twitter suite à ses propos polémiques sur TMZ.

« Je sais bien sûr que les esclaves n’ont pas été enchainés et mis dans des bateaux de leur gré. Je voulais dire que le fait d’être resté dans cet état alors que nous étions plus nombreux signifie que nous étions mentalement esclaves. Nous ne pouvons pas être emprisonnés mentalement pendant les 400 prochaines années ».

L’interprète de Gold Digger, Stronger et Heartless est réapparu en avril après une longue absence sur les réseaux sociaux. L’artiste souffrait d’une dépression nerveuse et avait dû être hospitalisé en novembre 2016. Kanye West a d’ailleurs admis avoir eu une dépendance aux opioïdes lors de sa dépression, lors de l’anniversaire de la mort de sa mère, Donda West.

Kanye West a de nouveau apporté son soutien à son « frère » Donald Trump, qu’il considère comme un « dragon d’énergie ». Beaucoup d’artistes de la communauté hip-hop, lui ont reproché ses propos. De nombreux éditorialistes conservateurs ont en revanche salué l’attitude du chanteur.

Suite aux ravages de l’ouragan Katrina en 2005, Kanye West avait accusé le président George W. Bush de « ne pas s’intéresser aux Noirs » dans le cadre d’une émission en direct à la télévision.

Le rappeur a indiqué, dans un récent entretien à la radio, qu’il avait été vexé de ne pas avoir été invité à la Maison Blanche par Barack Obama. Le président démocrate, également de Chicago, l’avait traité d'« abruti » en 2009 suite à son attitude lors des MTV Video Music Awards. Kanye West avait en effet interrompu la cérémonie pour proclamer que Taylor Swift ne méritait pas sa récompense.

Le rappeur est donc empêtré dans un terrible « bad buzz » après ses propos édifiants sur l’esclavage.

Kanye West stirs up the TMZ newsroom over TRUMP, SLAVERY and FREE THOUGHT. There's A LOT more that went down ... and the fireworks are exploding on @TMZLive today. Check your local listings for show times. pic.twitter.com/jwVsJCMPiq

— TMZ (@TMZ) 1 mai 2018