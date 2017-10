Le juré Gilbert Rozon accusé d'agressions sexuelles : M6 déprogramme "La France a un incroyable talent"

Après l'immense scandale Weisntein, c'est au tour du très influent producteur québécois Gilbert Rozon d'être accusé de harcèlements et d'agressions sexuels par neuf femmes. Les témoignages de ces femmes ont été recueillis par le journal "Le Devoir". "Ebranlé par les allégations me concernant, je souhaite consacrer tout mon temps à faire le point. A toutes celles et ceux que j’ai pu offenser au cours de ma vie, j’en suis sincèrement désolé" a indiqué Gilbert Rozon sur son compte Facebook.

Son retrait survient également après que l'humoriste québécois Guillaume Wagner a publiquement accusé Gilbert Rozon d'être un "agresseur", à la suite d'allégations de femmes qui auraient été victimes du fondateur et patron du festival Juste pour rire.

En France, l'homme est surtout connu comme membre du jury de l'émission La France a un incroyable talent, diffusé sur M6.

La chaîne n'a pas tardé à régir au scandale et choisi de suspendre le programme, dont la saison 12 allait débuter prochainement, et qui sera remplacé, le 26 octobre, par un épisode de Recherche appartement ou maison, puis, les 2 et 9 novembre, par Cauchemar en cuisine.