Julien Lepers arrêté par la police pour conduite sans permis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

"Choisir la France", slogan et affiche de second tour de Le Pen

FO et CGT vont manifester ensemble le 1er Mai

Israël: cyber-attaques contre 120 institutions et personnalités

Selon les informations d'Europe 1, l'animateur a été amené au commissariat de Levallois-Perret, aux alentours de 15 heures, pour un contrôle d’identité, avant d'être relâché 4 heures plus tard.

Dans la journée, l'ancien animateur de "Questions pour un Champion" a été arrêté alors qu'il téléphonait au volant de son véhicule. Pendant le contrôle, les policiers ont réalisé que son permis de conduire n'était plus valide depuis 2011.

