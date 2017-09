Johnny Hallyday prépare un nouvel album

"Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout"... Ces mots de Renaud, Johnny Hallyday pourrait se les approprier. L'idole des ex-jeunes, qui a inquiété ses fans fin juillet lors d'une hospitalisation liée à son cancer du poumon, continue à créer. Après des vacances en famille dans sa résidence secondaire de Saint-Barthélemy, depuis détruite par l'ouragan Irma, il est rentré en studio.

Sa femme Laeticia a publié une vidéo sur son compte Instagram où l'on voit le couple en studio. En légende de la vidéo, elle écrit "Wild wild rock n roll with my man" ("Rock n' roll sauvage avec mon homme") et ajoute que Yodelice et Yarol Poupaud accompagnent Johnny dans cette nouvelle aventure.

Une autre vidéo montre Johnny, debout devant un micro, en train d’enregistrer un morceau. Le chanteur espère remonter sur scène avec de nouveaux morceaux en 2018.