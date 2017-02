Johnny Depp serait pratiquement ruiné à cause de son train de vie excessif

D'après plusieurs médias, tels que l'agence Associated Press et le Telegraph, Johnny Depp serait en grande difficulté financière. Citant la réponse de TMG (The Management Group) à la plainte déposée par l’acteur à leur encontre, la presse anglo-saxonne révèle que Johnny Depp les a attaqués en justice en janvier, les accusant d’avoir mal géré ses comptes. Leur réplique est pour le moins cinglante.

Selon des documents remis au tribunal, les anciens managers de l'acteur ont noté avec précision ses dépenses quotidiennes depuis plusieurs mois. Johnny Depp aurait ainsi dépensé 75 millions de dollars pour acquérir entretenir 14 propriétés, parmi lesquelles le château qu’il possède en France et ses îles aux Bahamas.

Toujours selon TMG, Johnny Depp aurait aussi dépensé 3 millions de dollars pour s'offrir un modèle sur-mesure du canon qui a dispersé les cendres de l’écrivain Hunter S. Thompson au-dessus d’Aspen, dans le Colorado, en 2005.